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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вчені назвали основні сигнали, які можуть спровокувати серцевий напад

1297 Читать новость на русском
Серцевий напад
Серцевий напад / alternatifterapi.com

Біль в області грудей, задишка і запаморочення, свистяче дихання і кашель можуть бути першими сигналами погіршення роботи серця.

Співробітники Національної служби охорони здоров’я Великобританії склали список головних провокаторів серцевих нападів, передає Ukrhealth.

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Найчастіше до серцевого нападу призводить ішемічна хвороба, але спровокувати його можуть також стреси, надмірна вага, діабет, гіпертонія, підвищений рівень холестерину,
– констатували медики.

Медики нагадують – найкращою профілактикою серцевого нападу буде регулярна фізична активність. І спорту треба приділяти не менше 40 хвилин у день. Це ефективно сприяє нормалізації тиску та зниженню холестерину.

Окрім того, науковці радять слідкувати за харчуванням – споживати продукти, які містять корисні мінерали та вітаміни. А це, зокрема, риба, бобові, молочні продукти. А ще варто відмовитись від шкідливих продуктів і алкоголю та зменшити споживання цукру.

via GIPHY

 

Теги: Здоров'я Серцево-судинні захворювання Лікування
Джерело: 24 Канал
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