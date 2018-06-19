Вчені знайшли спосіб, як вилікувати хворобу Паркінсона

Іспанські вчені прийшли до висновку, що світлові промені мають лікувальний ефект для хвороби Паркінсона.

Вони здійснили випробування препарату MRS7145, пише 20minutos.

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Цей препарат здатний блокувати специфічні рецептори, які пов’язані з хворобою Паркінсона. Ліки особливі тим, що вони активуються під час впливу хвилі конкретної довжини.

За даними вчених, світлові промені можуть значно зменшити вираженість тремтіння кінцівок.

Такі препарати доставляють у певні ділянки мозку лікувальні субстанції. Завдяки цьому методу зменшуються до мінімуму побічні реакції. Все тому, що препарат не буде зачіпати здорові клітини.

Медики висловили припущення, що надалі пацієнти будуть за допомогою смартфонів контролювати лікування.

Що таке хвороба Паркінсона? Це повільно прогресивне захворювання дегенеративного характеру, яке характеризується виборчим ураженням нейронів головного мозку. Клінічно воно проявляється руховими розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і тремором, що виникають у спокої.