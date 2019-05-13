Вчитель з Харкова проводить унікальні уроки з патріотичного виховання: захопливі фото та відео

Кращий вчитель року в Україні з предмету "Захист вітчизни" проводить незвичні уроки з патріотичного виховання в одній із шкіл Харкова. Його мене за три роки якомога краще підготувати школярів до можливої служби в армії та навчити основам домедичної підготовки.

Для своїх учнів Сергій Ігнатьєв сам облаштував саморобне стрільбище, а навчальну зброю обладнав лазерними прицілами.

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Вчителю навіть вдалось реалізувати прописані у шкільній програмі стрільби вночі. Однак запевнив, що з школярів у жодному разі не готує воїнів. Його завдання – підготувати хлопців до можливої служби в армії.



Урок "Захисту вітчизни" у Харкові



Уроки з патріотичного виховання​



Урок допомагає підготувати хлопців до можливої служби в армії

Школярі від такого навчання у захваті.

"Ми відпрацьовуємо евакуацію, підготовку, стройову тактику, номенклатуру. Ми вчимося визначати місце розташування за картками. Ми вже багато чого знаємо", – сказав десятикласник Віталій Сидора.



Учні у захваті від незвичного уроку

Такі старання оцінило і журі всеукраїнського конкурсу "Вчитель року". І з-поміж двох десятків конкурсантів – чоловіка визнали кращим вчителем у номінації "Захист Вітчизни".

Міносвіти нині дає вчителям можливість підлаштувати програму навчання під себе. Тож, Сергій Ігнатьєв остаточно відійшов від пострадянської програми та допрацював сучасну.