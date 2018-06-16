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"Вчителі також люди": в Росії педагоги на знак протесту публікують фото у білизні

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Акція "Вчителі також люди"
Акція "Вчителі також люди" / Instagram

У Російській Федерації вчителі шкіл масово почали публікувати свої світлини у купальниках чи спідній білизні. Головна мета – довести, що такі фото не є аморальними для працівників освіти.

Для цього створено хештег #УчителяТожеЛюди ("Вчителі також люди") в соціальній мережі Instagram. 

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Флешмоб став реакцією на звільнення вчительки із міста Омськ (Росія), яка знялася у фотосесії у закритому купальнику. 

Згодом в Instagram почала з'являтися велика кількість фото працівників навчальних закладів у купальниках.

 

Флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике учительницы из Омска (фото 1) продолжает набирать обороты. Российские педагоги, а также им сочувствующие, активно размещают в соцсетях свои снимки на пляжах. Фото они сопровождают хештегом #учителятожелюди. К флэшмобу присоединились и жительницы Приморья (остальные фото). Напомним, что молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов. Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа. Увольнение вызвало широкий общественный резонанс, многие пользователи социальных сетей вступились за девушку. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен образования" 9 июня был запущен флешмоб в поддержку педагога. Источник: "Вести-Приморье" Фото приморских учителей

Допис, поширений Барахолка Уссурийска (@baraholochka_ussur)

Нагадаємо, схожий випадок трапився в Україні. У селі Бугаївка Радивилівського району завідувачка дитячого садка звільнила виховательку Віту Черешньовську через її фото у купальнику, котрі жінка поширила у своєму профілі у соцмережах.

Теги: LifeStyle Новини Росії Курйозні новини Скандал
Джерело: 24 Канал
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