"Вчителі також люди": в Росії педагоги на знак протесту публікують фото у білизні
У Російській Федерації вчителі шкіл масово почали публікувати свої світлини у купальниках чи спідній білизні. Головна мета – довести, що такі фото не є аморальними для працівників освіти.
Для цього створено хештег #УчителяТожеЛюди ("Вчителі також люди") в соціальній мережі Instagram.
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Флешмоб став реакцією на звільнення вчительки із міста Омськ (Росія), яка знялася у фотосесії у закритому купальнику.
Згодом в Instagram почала з'являтися велика кількість фото працівників навчальних закладів у купальниках.
Нагадаємо, схожий випадок трапився в Україні. У селі Бугаївка Радивилівського району завідувачка дитячого садка звільнила виховательку Віту Черешньовську через її фото у купальнику, котрі жінка поширила у своєму профілі у соцмережах.