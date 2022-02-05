Вчився у Скабєєвої: білоруський пропагандист назвав правління Лукашенка "божим чудом"
Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок не залишає публіку без нових "перлів". Цього разу в ефірі своєї програми він розмірковував на тему того, чи "достойні білорусі" самопроголошеного президента Лукашенка.
Григорій Азарьонок у своїй пропагандистській програмі уже ледь не боготворив Олександра Лукашенка. Про це повідомляє 24 канал.
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Подякуємо Богу за чудо, – Азарьонок
Автор найкращих "викидів" білоруської пропаганди Григорій Азарьонок у традиційній для себе манері "натякнув" на те, що нібито "білоруси не достойні Лукашенка", коли перераховують гроші, виходять на мітинги тощо.
Не оминув пропагандист і теми масових протестів після фальсифікації результатів виборів, які охопили Білорусь в 2020 році. За словами Азарьонка, якби не Лукашенко, то "країна б стояла на колінах".
Що було б, якщо б в 2020 ситуація повернулась би інакше? Та на колінах би вже всі стояли і просили: "Поверніть, поверніть бацьку",
– заявив пропагандист.
Прихід до влади Олександра Лукашенка в 1994 році Азарьонок назвав "порятунком" зі словами: "Таке чудо, як у 1994 трапляється тільки раз". Тому пропагандист закликав "подякувати Богу за подароване чудо".
Азарьонок називає Лукашенка "чудом": дивіться відео
Інші заяви Азарьонка
- Григорій Азарьонок – найбільш відданий режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка пропагандист. Його агресивній риториці можуть позаздрити навіть колеги з "пропагандистського цеху" в Росії.
- Наприклад, коли на кордоні Білорусі й Польщі була міграційна криза, Азарьонок відкрито погрожував Польщі зруйнуванням Варшави й звинувачував Захід у кризі.
- Коли Білорусь дискваліфікували на Євробаченні через політичний підтекст конкурсної пісні, Азарьонок облаяв переможців конкурсу гурт Maneskin та заявив, що "краще хай буде в Білорусі диктатура".
- Українців у своїх заявах пропагандист також не минає. Нас він вважає "жебрацьким та вимираючим народом".
Хай краще буде диктатура, – реакція Азарьонка на переможців Євробаченні 2021: дивіться відео