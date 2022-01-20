За добу більше людей отримали 2 дозу COVID-вакцини, ніж першу: цікава статистика
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 19 січня, проти коронавірусу вакцинували 74 759 мешканців України. Цікаво, що за першим щепленням прийшло менше людей, ніж за другим – 26 976 та 32 338 відповідно.
Тим часом додаткову дозу вакцини отримали 518 людей. Ще 14 927 українців прийшли за бустером.
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Загальні темпи вакцинації в країні
Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого. Відтоді щеплення отримали 15 080 101 людина. 15 080 099 українець зробив щонайменше 1 дозу, а 14 375 825 – обидві.
Тим часом додаткову дозу зробили 11 205 людей, а бустерну – 146 105.
Загалом в країні провели 29 613 234 COVID-щеплення.
Які вакцини використовувались
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 573 180,
- Coronavac – 4 867 717,
- AstraZeneca – 1 630 780,
- Moderna – 1 500 557,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
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