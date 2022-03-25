Вдала евакуація: понад 500 мелітопольців прибули у Запоріжжя
25 березня 2022 , 19:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Декільком сотням мешканців Мелітополя вдалося виїхати з окупованого міста. Евакуація пройшла вдало, люди вже прибули у Запоріжжя.
Запоріжжя приймає евакуйованих мелітопольців. Сотням людей вдалося покинути місто, яке тимчасово окупували російські війська.
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Вдала евакуація
Загалом на автобусах та приватних авто у Запоріжжя прибуло понад 500 мелітопольців. Їм забезпечують їжу, місця для харчування та всю іншу необхідну допомогу.
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