Вдала евакуація: понад 500 мелітопольців прибули у Запоріжжя

Декільком сотням мешканців Мелітополя вдалося виїхати з окупованого міста. Евакуація пройшла вдало, люди вже прибули у Запоріжжя.

Запоріжжя приймає евакуйованих мелітопольців. Сотням людей вдалося покинути місто, яке тимчасово окупували російські війська.

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Вдала евакуація

Загалом на автобусах та приватних авто у Запоріжжя прибуло понад 500 мелітопольців. Їм забезпечують їжу, місця для харчування та всю іншу необхідну допомогу.

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