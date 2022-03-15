Запрацювало 7 з 9: гуманітарними коридорами вдалось врятувати 28 893 людини
15 березня 2022 , 22:01Читать новость на русском
Ірина Верещук розповіла, що з 9 погоджених гуманітарних коридорів спрацювало 7. Зокрема міністерка розповіла, що вдалось врятувати майже 29 тисяч людей.
Відповіді дані повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ввечері 15 березня. Саме про коридори на 20 день війни розповіла посадовиця.
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