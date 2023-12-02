Дискусія про виключення Росії "вичерпана": до якого рішення дійшли в ОБСЄ

В ОБСЄ точилася дискусія щодо виключення Росії. Кажуть, що вона "вичерпана". На цьому наголосив очільник Організації з безпеки та співробітництва в Європі Буяр Османі.

Під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ОБСЄ Османі розповів, до чого дійшли всі присутні. За його словами, країнам-учасницям не вдалося дійти до спільного рішення.

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Точилися дебати, але безрезультатно

Він зауважив, що в ОБСЄ точилися дебати щодо того, щоб Росію виключили. Причина – порушення основоположних принципів і зобов'язань Організації країною-агресоркою. Втім, каже Османі, наразі є "юридичний і політичний аргументи" від держав-учасниць, чому зробити цього не можуть.

Він уточнив, що це стосується принципу "консенсус мінус один". Його застосовували, щоб виключити Югославію у 1992 році за масове порушення прав людини.

Ми вважаємо, що цей принцип не працюватиме сьогодні, оскільки в ОБСЄ існують різні думки,

– зазначив Османі.

Що стосується "політичного аргументу", то, додав Османі, ОБСЄ створили як платформу задля забезпечення діалогу між державами, в яких різні погляди. Відтак, мета Організації – "відвести країни від їхньої думки шляхом спільної взаємодії з комплексним підходом для безпеки, щоб гарантувати стабільність у регіоні".

Слова Османі підтримав мальтійський міністр закордонних справ Ян Борг. Він головуватиме у 2024 році в ОБСЄ. За його словами, Організація "повинна зупинити страждання українського народу і має ще 365 днів, щоб обговорити це".

Делегація України пішла з залу під час виступу Лаврова

Зауважимо, що 30 листопада Сєргєй Лавров спробував здійснити виступ в ОБСЄ. Втім, його вирішили не слухати представники України та інших держав, зокрема, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Вони просто покинули зал, коли російський міністр закордонних справ взяв слово.

Лаврову навіть стало духу огризатися, коли побачив, що йде українська делегація.

Ви не могли б залишити мене на самоті, будь ласка? Дякую,

– сказав Лавров англійською.

Пізніше він знову повернувся до російської мови, продовживши свій виступ. Але цим усе не закінчилося. У традиційній манері він ще й спробував виправдати агресію проти України та перекласти відповідальність за це на Захід.