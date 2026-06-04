Вдарили "Орешником" по "сараю" навмисно: Путін виправдався за невдалі пуски

У ніч на 24 травня окупанти вгатили балістичною ракетою середньої дальності "Орешником" по гаражному кооперативу в Білій Церкві. Нині у Росії виправдовуються, мовляв, удар було завдано по об’єкту з метою оцінки результатів ураження.

Про це російський диктатор заявив під час спілкування з керівниками міжнародних інформагентств на полях Петербурзького економічного форуму.

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За словами російського лідера, повноцінного бойового застосування "Орешника" по Україні нібито не було. Водночас Путін зазначив, що Росія продовжує розробляти та випробовувати нові ударні системи, зокрема й цей комплекс.

По Україні не було жодного бойового застосування "Горішника" у повному розумінні слова,

– уточнив він.

Путін заявив, що удар "Орешником" по об'єкту в Білій Церкві було нанесено нібито навмисно. За його словами, це було зроблено для перевірки роботи системи та оцінки результатів ураження для подальшого використання зброї. Також він додав що російські війська атакували туди, де було б зручно подивитися результати.

"Орешником" вдарили по "сараю" в Україні, щоб подивитися, як лягли блоки, це потрібно для майбутнього застосування зброї", – сказав воєнний злочинець.