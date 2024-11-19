Вдарили по "марґаріну": росіяни жаліються, що Україна поцілила по Воронежу

Увечері 19 листопада територію Росії було атаковано безпілотниками. Вибухи чули у Воронежі та в Бєлгородській області. 24 Канал зібрав, що відомо на цю мить.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко виклав відповідні відео та лаконічно написав: "У декількох регіонах Росії зустрічають БпЛА".

Що відомо про гучні вибухи у Воронежі

Понад п'ять безпілотників ЗСУ атакували завод з виробництва майонезу та маргарину у Воронезькій області. Стався спалах, ніхто не постраждав. Усіх співробітників евакуювали,

– пишуть російські ЗМІ.

Відео вибуху у Воронежі 19 листопада

Цікаво, що губернатор області Алєксандр Гусєв переконує: підприємство випускає "тільки громадянську продукцію". РосЗМІ навели дані, що БпЛА відвідали Євдаківський олійно-жировий комбінат.

Іще пабліки окупантів стверджують, що "одразу після атаки на майонезне підприємство у Воронежі ЗСУ вдарили по заводу з виробництва йогуртів у місті Олексіївка Бєлгородської області". Інші пишуть, що мова про завод "ЭФКО" – виробника соусів.

Як і завжди, росіяни фільмують наслідки влучань (обережно, у відео є нецензурна лексика):

Російська ППО нібито збила декілька дронів, утім, на Бєлгородщині уламки пошкодили виробничі приміщення на території підприємства. Оскільки було пошкоджено лінію електропередач, то мешканці кількох вулиць залишилися без світла.

Користувачі, які знімають відео, традиційно кумедно коментують атаки. Вони дивуються, що дрони летять швидко, й обурюються, мовляв, дожилися.

