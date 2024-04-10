Вдарили по складу з підгузниками й серветками, "НАТО" не було: Філатов про обстріл Дніпра

Росіяни завдали ракетного удару балістикою по Дніпру 10 квітня. На місці ворожого удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту.

Удар прийшовся по складу з підгузниками та серветками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

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Куди влучили росіяни

Борис Філатов о 18:13 повідомив, що росіяни завдали балістичного удару по складу з підгузками та серветками.

Влупили ракетою по складу серветок та памперсів. Тому так сильно горить. Жодних "офіцерів НАТО" та "найманців". Я особисто розмовляв із власником. Це – терор. Нічим неприкритий терор… Вони просто тупо б'ють балістикою по памперсах та дитячих майданчиках,

– ідеться у повідомленні міського голови.

За його словами, ще ніколи "наддержава" не виглядала так смішно та нікчемно.

Нагадаємо, незадовго до цього очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що на місці ворожого удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту.

Крім вищезгаданого, він спершу повідомив про 3 постраждалих, а пізніше уточнив, що через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік. Серед поранених 55-річна жінка та чоловіки 52-х років. Всі вони у стані середньої тяжкості.