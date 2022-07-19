Ганебне видовище, – Коваленко припустив, чи вдасться росії випросити безпілотники в Ірану

владімір путін вирушив до Ірану. Ймовірно. він проситиме в них безпілотники для своєї армії. Проте експерти кажуть, що це виглядає смішно та ганебно, бо раніше глава кремля казав, що в них достатньо дронів.

Чи зможе путін випросити безпілотники в Ірану

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він каже, що це ганебне видовище, але путін цього заслуговує.

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За його словами, цікаво спостерігати за тим, як зараз путін, який ще в жовтні казав, що в них 2 тисячі безпілотників, зараз їде до Ірану, щоб виклянчити кілька сотень дронів.

Експерт пояснив, що в Ірані дійсно велика номенклатура БпЛА, вони невисокотехнічні, але ця країна під санкціями змогла зробити дрони з того, що в неї є.

Так, вони іноді використовують мікросхеми китайського походження. Ці дрони друго- та третьосотної якості, але їй в Ірану дуже багато.

Але, як наголосив Коваленко, найбільш цікаво те, що Тегеран запевняв Україну, що вони не будуть надавати росії безпілотники.

До того ж, зараз для Ірану є "вікно можливості", коли міжнародне суспільство може послабити санкції стосовно експорту нафти та газу з Ірану, щоб витиснути російську з Європи.

І тут питання – що сьогодні для Ірану важливіше – те, що він продасть росії 100 чи 200 безпілотників, чи те, що йому зменшать санкційні обмеження, він збільшить експорт і буде мати більше грошей з цього,

– запитує експерт

Коваленко вважає, що Іран більш раціональний і логічний, нід росія, тому зробить ставку на можливість продавати більше нафти та газу, ніж піде на допомогу росії.

Чому тоді путін поїхав до Ірану

Як сказав експерт, цей візит був анонсований, тому його неможливо було відмінити.

До того ж, в Ірані сьогодні присутній президент Туреччини Ердоган. Адже Туреччина зараз розпочинає військову операцію і Сирії, чому росія дуже незадоволена,

– пояснив Коваленко.

На його думку, путін в першу чергу хоче провести якісь перемовини більше з Ердоганом, ніж з керівництвом Ірану.

Коваленко про візит путіна до Ірану та ситуацію на фронті: відео



До слова, 19 липня у Тегерані був запланований тристоронній саміт за участі президентів росії, Туреччини та Ірану. Експерт Ігор Семиволос спрогнозував, які теми під час зустрічі можуть обговорити Ердоган і путін.