Чи вдасться Путіну залякати НАТО ультиматумом щодо України

Вимога невступу України до НАТО – це стабільна лінія Кремля. Нічого дивного в цьому немає. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Вічна "хотілка" Путіна

За великим рахунком те, що робить на сьогодні Путін, відповідає їхній постійній позиції, що "тільки ми праві та ніхто не правий, крім нас".

До теми Боротьба за Крим і ядерна зброя: як Путін вкотре "залякує" Україну та НАТО

Цим він не залякує країни НАТО, бо Альянс якраз чітко усвідомлює баланс, який сьогодні існує. В Кремлі говорять про певні передумови та проблеми в разі вступу України до Альянсу. Це чітка лінія, і не думаю, що в ній буде щось змінюватися.



Україна повинна переконати НАТО в тому, що зможе стати повноправним членом без проблем для Альянсу / Фото 24 каналу

Нам треба працювати над вступом до НАТО та шукати можливості, щоб переконати країни-члени Алянсу, що ми не загрожуємо їм якимись проблемами.

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