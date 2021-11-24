Вдихнув порошок, – Путін сказав, як ревакцинувався
24 листопада 2021 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал SHOT
Володимир Путін заявляв, що пройшов ревакцинацію від COVID-19. Згодом поділився подробицями. Мовляв, скористався уколом і спеціальним порошком.
Президент Росії пояснив, що вакцинувався пів року тому. Тепер йому потрібен був додатковий захист.
До теми Путін запевняє, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу
"Спочатку я зробив це у вигляді уколу, а наступного дня – другу частину процедури, а саме порошок назальної форми", – сказав він.
За словами Путіна, після такої ревакцинації не мав ніяких відчуттів.
Це той же шприц. Просто замість рідини набирав порошок. Я вдихнув і все,
– додав він.
Путін і вакцинація: що відомо
- Президент Росії заявляв, що першу дозу вакцини отримав 23 березня. Однак про те, яка саме вакцина була використана – ніхто не сказав.
- Ба більше, вакцинація Путіна була непублічною, а тому й факт – сумнівний для багатьох. Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснював, що росіянам "доведеться вірити на слово".
- Лише у червні Путін заявив, що вакцинувався російським препаратом Sputnik V.