Вдихнув порошок, – Путін сказав, як ревакцинувався

24 листопада 2021 , 15:30
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Джерело:

телеграм-канал SHOT

Володимир Путін заявляв, що пройшов ревакцинацію від COVID-19. Згодом поділився подробицями. Мовляв, скористався уколом і спеціальним порошком.

Президент Росії пояснив, що вакцинувався пів року тому. Тепер йому потрібен був додатковий захист.

До теми Путін запевняє, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу

"Спочатку я зробив це у вигляді уколу, а наступного дня – другу частину процедури, а саме порошок назальної форми", – сказав він.

За словами Путіна, після такої ревакцинації не мав ніяких відчуттів.

Це той же шприц. Просто замість рідини набирав порошок. Я вдихнув і все,
– додав він.

Путін і вакцинація: що відомо

  • Президент Росії заявляв, що першу дозу вакцини отримав 23 березня. Однак про те, яка саме вакцина була використана – ніхто не сказав.
  • Ба більше, вакцинація Путіна була непублічною, а тому й факт – сумнівний для багатьох. Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснював, що росіянам "доведеться вірити на слово".
  • Лише у червні Путін заявив, що вакцинувався російським препаратом Sputnik V.
Автор: Тетяна Пасічник