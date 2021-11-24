Вдихнув порошок, – Путін сказав, як ревакцинувався

Володимир Путін заявляв, що пройшов ревакцинацію від COVID-19. Згодом поділився подробицями. Мовляв, скористався уколом і спеціальним порошком.

Президент Росії пояснив, що вакцинувався пів року тому. Тепер йому потрібен був додатковий захист.

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"Спочатку я зробив це у вигляді уколу, а наступного дня – другу частину процедури, а саме порошок назальної форми", – сказав він.

За словами Путіна, після такої ревакцинації не мав ніяких відчуттів.

Це той же шприц. Просто замість рідини набирав порошок. Я вдихнув і все,

– додав він.

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