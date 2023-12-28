Не "Новочеркаськом" єдиним: у порту Феодосії днями пошкодили ще одне судно

Українські захисники успішно нищать ворожий флот. Цього разу стало відомо, що під ударом 26 грудня опинився не тільки "Новочеркаськ".

У порту окупованої Феодосії разом із "Новочеркаськом" було ще одне судно. Воно також було пошкоджено внаслідок удару.

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Є супутникові фото

На знімку видно ВДК "Новочеркаськ", який догорає, і нижче біля пірсу судно з пошкодженою носовою частиною.



Судно було пошкоджено / Фото "Кримського вітру"

Це ж судно було пришвартоване там влітку.

Його ідентифікують як рейдову плавучу майстерню ПМР-71 проєкту 889А зі складу 58 групи суден забезпечення.

Його особливістю є залізобетонний корпус.

Росія втратила "Новочеркаськ"