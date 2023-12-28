Не "Новочеркаськом" єдиним: у порту Феодосії днями пошкодили ще одне судно
28 грудня 2023, 13:29Читать новость на русском
Джерело:"Кримський вітер"
Українські захисники успішно нищать ворожий флот. Цього разу стало відомо, що під ударом 26 грудня опинився не тільки "Новочеркаськ".
У порту окупованої Феодосії разом із "Новочеркаськом" було ще одне судно. Воно також було пошкоджено внаслідок удару.
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Є супутникові фото
На знімку видно ВДК "Новочеркаськ", який догорає, і нижче біля пірсу судно з пошкодженою носовою частиною.
Судно було пошкоджено / Фото "Кримського вітру"
Це ж судно було пришвартоване там влітку.
Його ідентифікують як рейдову плавучу майстерню ПМР-71 проєкту 889А зі складу 58 групи суден забезпечення.
Його особливістю є залізобетонний корпус.
Росія втратила "Новочеркаськ"
- У ніч проти 26 грудня нашим військовим вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії. Після роботи ЗСУ, з порту зникла ціла низка кораблів. Про це свідчать знімки сервісу Planet.com за 27 грудня. На це звернули увагу журналісти "Радіо Свободи".
- Так, на знімках видно, що з порту вивели прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", тральщик проєкту 12700 "Александрит", рятувальне буксирне судно (ймовірно, мовиться про "Капітана Гур'єва"),а також ще один корабель.
- Залишилися лише один суховантаж і напівзатоплений внаслідок вибуху навчально-тренувальний корабель "УТС-150". Вони – на причалі, на півдні від місця влучання.