Пішов услід за "Москвою": що відомо про корабель "Новочеркаськ", який знищили у Феодосії

У тимчасово окупованому Криму знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" Чорноморського флоту Росії. Його вдалося уразити в порту Феодосії.

Вибухи в районі порту пролунали близько о 03:30 26 грудня, а трохи згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що услід за крейсером "Москва" відправився і ВДК "Новочеркаськ". Що відомо про судно, яке знищили у тимчасово окупованому Криму – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про знищенний "Новочеркаськ"

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" (ВДК-46) проєкту 775 (775/II) класу Ropucha був на озброєнні Росії від 1987 року. Його спустили на воду у квітні 1987 року, а вже у листопаді того ж року – ввели в експлуатацію. "Новочеркаськ" збудували у Польщі на Гданській корабельні. Спочатку мав бортовий номер 108, а з 1 травня 1989 йому був присвоєний бортовий номер 142.

Судно призначене для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Окрім того, "Новочеркаськ" здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.



Великий десантний корабель "Новочеркаськ", який знищили у Феодосії

Якщо говорити про основні характеристики "Новочеркаська", то відомо, що ВДК довжиною 112,55 метра й шириною в 15 метрів. Він оснащений 2 дизельними двигунами й має швидкість ходу 33 кілометрів за годину. Екіпаж "Новочеркаська" налічує 87 осіб. Окрім того, судно також озброєне 2 радянськими корабельними артилерійськими установками АК-275, ПЗРК "Стріла-2", а також 2 установками РСЗВ "Град".

Більшу частину часу корабель базувався на озері Донузлав. У радянські часи "Новочеркаськ" брав участь у різних військових навчаннях, під час яких виконували завдання заходу і висадки морського десанту. Після розпаду СРСР ВДК був законсервованим. У 1998 році "Новочеркаськ" ввели до складу сил 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту, однак його не розконсервовували. До слова, нинішню назву ВДК отримав у 2002 році за ініціативи адміністрації міста Новочеркаськ, яке взяло "шефство" над бортом.

Розконсервували ВДК "Новочеркаськ" лише у 2007 році й тоді ввели до складу Чорноморського флоту. Після цього судно почало брати участь у нових навчаннях. Так, у 2009 році "Новочеркаськ" брав участь у навчаннях "Захід-2009", здійснивши у складі з'єднання кораблів Чорноморського флоту перехід за маршрутом Севастополь – Балтійськ – Севастополь.

Також "Новочеркаськ" був залучений до активації Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії "Блексифор" у 2012 році, а у вересні 2013 року – виконував завдання щодо планів оперативного командування в Середземному морі.

Згідно з відкритою у мережі інформацією, станом на 2022 рік великий десантний корабель "Новочеркаськ" входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії.

"Новочеркаськ" опинився під атакою не вперше

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" вже опинявся під ударом та зазнавав пошкоджень. Так, 24 березня 2022 року судно опинилося під ударом ЗСУ в порту окупованого Бердянська Запорізької області. Тоді було підтверджено загибель трьох членів екіпажу, але корабель тоді зазнав лише пошкоджень.

Однак іншим російським бортам пощастило тоді менше. Генштаб ЗСУ підтвердив, що 24 березня 2022 року було знищено великий десантний корабель "Саратов", а великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. До слова, через 21 день, 14 квітня 2022 року, українські захисники знищили російський крейсер "Москва", що стало для окупантів найдорожчою втратою.

Через рік, 24 березня 2023 року, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у мережі опублікував кадри, як українські військові завдали удару по кораблях окупантів у порту Бердянська. Він наголосив, що російський флот вразливий.

Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді,

– заявив Залужний.