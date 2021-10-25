Українською вдома користується мало харків'ян. Таку заяву Ігор Терехов зробив в інтерв'ю ЗМІ.

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"Людям зручно говорити російською"

Кандидат у мери Харкова стверджує, що харків'янам комфортніше говорити саме російською. Проте, за його словами, це не означає, що з українською у місті якісь проблеми.

Це позиція нашої регіональної політичної сили, тому що насправді сьогодні більше, ніж 80% населення міста Харкова розмовляє російською мовою. Запит суспільства в місті Харкові на російську мову існує,

– сказав Терехов.

Поплічник Кернеса заявив також, що у Харкові люди вдома говорять російською. Діти начебто розмовляють українською лише у школах. "Людям зручно спілкуватися російською мовою. Інтереси харків'ян для мене вище всіх інших інтересів. Вибачте, але я буду відстоювати це", – заявив він.

Нагадаємо, що майже одразу після рішення суду скасувати статус регіональної російської, Ігор Терехов заявив, що домагатиметься її повернення. Він стверджував, що юристи готують "ґрунтову апеляційну заяву".

Терехов додав, що закон про мову він порушувати не буде. Тому сесії Харківської міської ради вестиме українською.

Скасування статусу регіональної російської у Харкові: коротко