Українською вдома користується мало харків'ян. Таку заяву Ігор Терехов зробив в інтерв'ю ЗМІ.
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"Людям зручно говорити російською"
Кандидат у мери Харкова стверджує, що харків'янам комфортніше говорити саме російською. Проте, за його словами, це не означає, що з українською у місті якісь проблеми.
Це позиція нашої регіональної політичної сили, тому що насправді сьогодні більше, ніж 80% населення міста Харкова розмовляє російською мовою. Запит суспільства в місті Харкові на російську мову існує,
– сказав Терехов.
Поплічник Кернеса заявив також, що у Харкові люди вдома говорять російською. Діти начебто розмовляють українською лише у школах. "Людям зручно спілкуватися російською мовою. Інтереси харків'ян для мене вище всіх інших інтересів. Вибачте, але я буду відстоювати це", – заявив він.
Терехов додав, що закон про мову він порушувати не буде. Тому сесії Харківської міської ради вестиме українською.
Скасування статусу регіональної російської у Харкові: коротко
- Харківський окружний адмінсуд 18 травня 2021 року скасував російську мову як регіональну.
- Гарантував такі мовні засади закон "Ківалова-Колісніченка" часів Януковича. У 2018 році його визнали неконституційним.
- Відтак у тих регіонах, які встигли взяти за офіційну якусь мову, окрім державної, у судах почали скасовувати.
- Харків був останнім з великих міст, де таке рішення ухвалили. Це зробили попри неабиякий супротив місцевих чиновників.
- Судові засідання щодо цього тривали протягом 4 років. Позивачем здебільшого був львівський активіст Святослав Літинський.