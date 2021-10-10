Вдома, зі струсом та травмами, – Собчак прокоментувала смертельну ДТП за її участю

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила у смертельну аварію. Сама журналістка отримала струс мозку та численні травми.

Описуючи аварію, вона заявила – водія "ніхто не підганяв". Про це Ксенія Собчак написала у своєму телеграмі 10 жовтня.

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Ксенія Собчак вперше прокоментувала смертельну аварію за її участю

Собчак заявила, що вона була в машині, проте авто не її, як і водій. Вона пояснила, що "зараз (мовиться про 10 жовтня – 24 канал) вдома". Оскільки відмовилась від госпіталізації в Сочі, де й трапилась аварія, адже хотіла повернулись до сина додому. Вона розповіла: "У мене струс мозку і численні травми".

У асистентки теж (струс мозку – 24 канал). Їхала з командою, після зіткнення втратила свідомість, потім моя асистентка перевела мене в іншу машину,

– розповіла Собчак.

Вона також пояснила, – коли прийшла в себе, то почувалась дуже погано. Саме тому сьогодні (мовиться про 10 жовтня – 24 канал) планує пройти обстеження, адже у неї забої внутрішніх органів і струс мозку.

Я не підганяла водія, – Собчак

Попередньо телеграм-канал "112" написав, що автомобіль Mercedes, в якому була Собчак, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з легковиком Volkswagen (у якому загинув пасажир – 24 канал). Після цього його відкинуло на мікроавтобус. Його пасажири за допомогою медиків не зверталися.

Сама Ксенія Собчак пояснила, що під час поїздки спілкувалася по роботі в зумі й навіть має запис цього спілкування. А щодо їзди, то це "було конкретне особисте рішення водія, це правда".

Я не підганяла водія, звичайно ж. Ніхто з нас не підганяв,

– заявила Собчак.

Вона також пояснила, що поїхала з місця аварії на іншій машині та додала: "Але попередньо мій директор Кирило викликав швидку і сходив подивитися, чи можемо ми допомогти іншій машині. Ними вже займалися люди".

Водій Mercedes вже визнав провину

Російське видання "РГ", посилаючись на пресслужбу прокуратури Краснодарського краю, повідомило – водій Mercedes вже визнав провину. Відомо, що чоловік 1981 року народження. Видання Kub Mash написало, що водія, який відвозив Ксенію Собчак та людей з її команди в міжнародний аеропорт Сочі, звуть Олег Цой.

Водій прокоментував смертельну аварію: слухайте аудіозапис

Померла – 35-річна викладачка на курсах з медитації Катерина Тарасова

Видання SHOT повідомило, що загибла – 35-річна Катерина Тарасова, яка вела курси по розтяжці і медитації. Вона багато подорожувала.

Також згодом видання спростувало інформацію про загибель другої пасажирки, натомість повідомило, – вона перебуває у важкому стані в лікарні.

Коротко про смертельну аварію за участю Ксенії Собчак