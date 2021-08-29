Вдруге за добу: бойовики на Донбасі знову поранили українського військового

На Донбасі український військовий отримав поранення. Це трапилось через те, що бойовики обстріляли позицій захисників України.

Проросійські найманці обстріляли позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Збройні формування Росії відкрили вогонь орієнтовно о 14 годині 29 серпня.

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Через ворожий обстріл український військовий отримав поранення

У результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення,

– розповіли в ОТУ "Північ".

Там також пояснили, що воїнові надали медичну допомогу. Його евакуювали в лікарню. Стан здоров'я захисника – задовільний.

Про дії збройних формувань Росії повідомили представників ОБСЄ. Інформацію передали через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Коротко про ситуацію на Донбасі