Вдруге за добу: бойовики на Донбасі знову поранили українського військового
Джерело:фейсбук ОТУ "Північ"
На Донбасі український військовий отримав поранення. Це трапилось через те, що бойовики обстріляли позицій захисників України.
Проросійські найманці обстріляли позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Збройні формування Росії відкрили вогонь орієнтовно о 14 годині 29 серпня.
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Через ворожий обстріл український військовий отримав поранення
У результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення,
– розповіли в ОТУ "Північ".
Там також пояснили, що воїнові надали медичну допомогу. Його евакуювали в лікарню. Стан здоров'я захисника – задовільний.
Про дії збройних формувань Росії повідомили представників ОБСЄ. Інформацію передали через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- Станом на 17 годину 29 серпня, бойовики вже 4 рази порушили тишу. Згідно з інформацією Міноборони, вони обстріляли українську територію біля Широкиного, Золотого-4, Причепилівки.
- Гатили з мінометів 120 калібру, ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також підствольних гранатометів. На ворожі обстріли бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
- Ба більше, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
- Внаслідок обстрілів поранення отримали два українських військових. Стан здоров'я пораненого раніше військового – важкий.