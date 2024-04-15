Вдруге за ранок у Севастополі "тривожно": окупанти кажуть, що багато авіації й ракет

Російським загарбникам ніколи не буде спокійно на тимчасово окупованих українських територіях. Цього разу "тривога" застала окупантів у Севастополі у Криму.

Окупанти кажуть, що бачили в небі багато авіації, а також ракет. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

До теми У Севастополі тривога: окупанти перекрили Кримський міст і "збивають" ракети

У Севастополі вдруге за день "тривога"

Російські загарбники повідомили про повітряну тривогу у Севастополі об 11:26 за місцевим часом. Окупанти попереджали про небезпеку і просили громадян "не знімати на фото чи відео роботу нашої ППО".

Місцеві телеграм-канали також писали, що о 11:22 росіяни закрили для проїзду Кримський міст. Після цього у пабліках почала з'являтися інформація про ракетну небезпеку для Криму та, зокрема, Севастополя.

Окрім того, місцеві пропагандисти писали, що над Севастополем помітили велику кількість авіації. За даними окупантів, по місту також нібито запускали ракети, ймовірно, "Strorm Shadow". Хоча жодних доказів у підтвердження своїх слів росіяни, як завжди, не навели.

Також російські загарбники писали, що перекрили пункт пропуску у тимчасово окупованому Джанкої. Після цього з'явилися повідомлення, що нібито "кілька ворожих ракет летять у район Кримського мосту".

Далі пропагандисти писали про "роботу" ППО в районі Керченської протоки й дим поблизу мосту. Як стверджується, це "спецзасоби маскування".

Загарбники також браво звітують, що буцімто є "збиття ворожої цілі над морем на підльоті до Севастополя і Євпаторії". Водночас тривога також поширилася й на Феодосію.

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