Вдячний за всі важливі рішення для України, – Кулеба зустрівся з високопосадовцями з Польщі

У середу, 30 березня, глава Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба провів переговори з маршалом сенату та спікером сейму Польщі. Про що вони домовилися – читайте далі.

Український дипломат Дмитро Кулеба подякував Польщі за підтримку та допомогу.

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Кулеба зустрівся з польськими високопосадовцями

Спершу Кулеба повідомив про зустрічі з пані спікером Сейму Польщі Ельжбет Вітек. Глава МЗС України подякував польському парламенту за цілодобову роботу та ухвалення важливих законів задля допомоги українцям у їхній державі та забезпечення підтримки у майбутньому. Він наголосив, що український народ завжди пам'ятатиме про їхню допомогу та гостинність у цей непростий час.

Далі очільник МЗС України розповів про переговори із маршалом Сенату Польщі Томашем Гродзьким. Кулеба також висловив слова подяки польському Сенату за усі надважливі рішення, які вони продовжують ухвалювати задля підтримки України. Дипломат підкреслив, що зараз українці справді можуть покластися на друзів з Польщі.

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