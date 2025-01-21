"У ньому взагалі не було зла": у Києві відбудеться вечір пам'яті Максима "Далі" Кривцова

22 січня у День народження полеглого за Україну 33-річного поета та громадського активіста Максима "Далі" Кривцова у Києві відбудеться захід, присвячений його пам'яті. Там звучатимуть його вірші та пісні на його тексти. Крім того, будуть презентовані майбутні проєкти БФ імені Кривцова.

Катерина Приймак, співзасновниця фонду імені Максима Кривцова, розповіла 24 Каналу, що фонд робить все, щоб пам'ять про Максима жила. Протягом минулого року була проведена низка заходів на його честь, у 2025 році заплановані нові івенти.

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На вокзалах 22 січня звучатиме вірш "Далі"

Вечір пам'яті Максима Кривцова відбудеться в закладі Squat 17-б по вулиці Терещенківська, 17-б (напроти парку Шевченка) о 18:30. Вхід вільний. На зустрічі виступатиме улюблений гурт Максима "ДК Енергетик".

Максим був особливою людиною, тому що у ньому взагалі не було зла, людської гидоти. Він завжди підтримував усіх, міг знайти правильні слова. Він був неймовірно талановитий, пройшов довгий шлях, загартував себе як воїн протягом цих всіх років. Таких людей я більше не зустрічала,

– поділилась Приймак.

Кінооб'єднання українських кінодокументалістів "Вавилон'13" екранізувало вірш Максима Кривцова, а одна з його пісень увійшла до фільму "Наші котики". Його пісні можна знайти на платформі YouTube, зокрема 3 його пісні співає Yurcash: "Жовтий скотч", "Панівна висота", "Він в ЗСУ, вона в ТРО".

В День народження Максима Кривцова в середу, 22 січня, на вокзалах в містах України за згодою Укрзалізниці звучатиме фрагмент з його вірша "Я стану мандрівником". Завдяки цьому, як наголосила Приймак, буде змога багатьом людям познайомитись з творчістю загиблого поета.

На вечір пам'яті у Києві 22 січня запрошують всіх охочих, аби згадати постать Максима Кривцова в колі всіх, хто любив його творчість та тих, хто хотів би з нею познайомитись. Читати поезію "Далі" буде його батько Олександр Кривцов, культурна блогерка Софія Безверха, бойова медикиня Ганна Васик, кінорежисер Максим Наконечний.

Нагадаємо, Максим Кривцов у 2014 році став на захист України, пішов на фронт добровольцем. Пізніше працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС, а також у Veteran Hub. Коли Росія здійснила широкомасштабну агресію проти України, Кривцов долучився до лав ЗСУ, аби знову давати відсіч ворогу. Загинув воїн у віці 33 років. Про його смерть стало відомо 7 січня 2024 року.