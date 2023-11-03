Феєрверки чи "бавовна": у Ростові місцевих налякали гучні вибухи

Пізно ввечері 3 листопада у Ростові пролунали вибухи. У мережі відразу ж почали панікувати з цього приводу. Ймовірно, росіяни злякалися запущених феєрверків.

Власне, о 22:31 моніторингові канали почали повідомляти про те, що у Ростові-на-Дону лунають вибухи. Росіяни почали страшенно панікувати з цього приводу. Особливо з урахуванням того, що "бавовною" міг стати запуск феєрверків.

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Росіяни бідкаються у мережі

Як зазначають місцеві ЗМІ, їхні кореспонденти чули цілих 8 вибухів у Ростові. Кажуть, що лунали вони у районі Воєнводу та Суворовського. За їхніми словами, "звук здався приглушеним і не таким чітким як у центрі".

Згодом у мережу виклали відео з запуском феєрверків. Кажуть, що росіяни розважаються на "Петровській пристані".

Росіяни злякалися феєрверків у Ростові: дивіться відео

Але є одне "але". Не всі росіяни вірять в те, що це могли бути феєрверки. У коментарях вони скаржаться, що було надто гучно, а також розкидаються образами у бік тих, хто запустив салюти.

Дехто вважає, що це не феєрверки

Ось вам кілька коментарів, які яскраво підсвічують, що відбувається всередині Росії. Ось що мешканці Ростова думають чи то про запуск феєрверків, чи то про вибухи у місті:

"Чого тоді чути на весь Ростов?";

"Інший звук";

"У мене аж серце прихопило";

"Я живу навпроти і чомусь не бачу феєрверк";

"Фух. Я ледь не вср***ся";

"Я в залізничному районі, звуки з заходу";

"Феєрверк феєрверком, а це були вибухи".

Хтось закликав мешканців Ростова "готуватися до "бавовни". Інші користувачі зауважили, що чують звуки стрілянини. Кажуть також, що інші інтервали, і що на запуск феєрверків це аж ніяк не схоже. Бідкаються, що ці салюти аж 10 хвилин тривають. Кричать навіть капслоком, що "вибух і салюти – це дві різні речі".