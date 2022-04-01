З вечора суботи до ранку понеділка: у Запоріжжі запровадили комендантську годину
1 квітня 2022 , 14:12Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Запоріжжя
Запорізька військова адміністрація запровадила комендантську годину на вихідні. В цей час мешканцям міста не можна виходити на вулицю без документів та спеціальних перепусток.
Цими вихідними у Запоріжжі буде обмежено вільне пересування. Відповідне рішення прийняла Запорізька військова адміністрація.
Читайте також ЗСУ звільнили 15 населених пунктів на Київщині: серед них – Демидів і Димер
Комендантська година
Комендантська година у Запоріжжі розпочнеться у суботу, 2 квітня, з 20:00, та триватиме до 5 ранку понеділка, 4 квітня.
Дивіться до теми – Перехоплення СБУ: Окупанти нищать власну техніку і видають за українську