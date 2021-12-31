Ведучі 24 каналу привітали українців з Новим роком: святкове відео

24 канал щиро вітає усіх українців з прийдешнім Новим роком. Весь колектив бажає глядачам та читачам спокою у 2022 році, а найголовніше – аби нарешті настав мир та усі були здорові.

Ведучі записали відеопривітання. Вони нагадали усім, що новий рік – час нових мрій і планів.

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Що побажали журналісти

Артем Овдієнко, автор "Pro новин": "Бажаємо усім нам, щоб у мене частіше був привід розповідати про хороші новини".

"Бажаємо усім нам, щоб у мене частіше був привід розповідати про хороші новини". Катерина Соляр, авторка "Підгорає": "Щоб у 2022 році у наших ворогів підгорало від українських перемог".

"Щоб у 2022 році у наших ворогів підгорало від українських перемог". Олексій Печій, автор WTF: "Хай мої фірмові літери WTF стосуються лише чужих зашкварів за кордоном".

"Хай мої фірмові літери WTF стосуються лише чужих зашкварів за кордоном". Олена Трибушна, авторка "Перших осіб": "Нашим першим особам бажаємо, аби замість "зробимо усіх разом" вони разом з нами усіма змінювали країну на краще".

Бо країна у нас – одна. Коли ми разом, все у нас вийде. З Новим роком, Україно,

– підсумувала Адріана Кучер, ведуча програми "На цю хвилину".

Дивіться відеопривітання з Новим роком від журналістів 24 каналу:

Дякуємо, що ви були з нами у 2021 році. Ми обіцяємо працювати ще краще, аби ви дізнавались найважливіші новини країни.