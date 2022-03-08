“Ведуть себе, як удома ”: окупанти забирають авто, паспорти та банківські картки у Херсоні

У Херсоні та області продовжують героїчно боротись проти окупантів, які "зайшли" на українську територію. Ситуація продовжує залишатися непростою через звірства орків.

Загарбники побували у всіх населених пунктах Херсонської області. Про ситуацію в місті та області 24 каналу розповіла журналістка, яка перебуває в Херсоні.

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Яка ситуація на Херсонщині і місті

Чимало звірств відбуваються саме в області. На блок-постах росіяни себе дуже жорстоко поводять із людьми, розстрілюючи машини без будь-яких пояснень.

Декілька випадків таких було, що машини забирають і люди йдуть пішки додому. Вони забрали у місцевих жителів авто, паспорти, банківські картки. Позабирали все, що могли,

– розповіла журналістка.

З украдених машин окупанти потім стріляють по інших авто. "Поводять себе дуже нахабно. Як у себе вдома", – констатувала вона.

З нового, пишуть місцеві, що білі фури так званої "гуманітарної допомоги" помітили вже у Новій Каховці. Завезли і зараз тиснутимуть на людей, припустила журналістка. Річ у тім, що немає можливості завозити їжу, тому що ніхто українську гуманітарну допомогу у місто не пропускає.



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