Помер після видалення зубів: у Коломиї відбулося прощання з 5-річним Велесом Пашником

У Коломиї на Івано-Франківщині попрощалися з 5-річним Велесом Пашником. Хлопець помер після видалення молочних зубів під загальним наркозом.

Велес понад місяць перебував у комі – на жаль, 13 січня лікарі повідомили про смерть дитини. Хлопчика не вдалося врятувати.

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Прощання з дитиною

У Коломиї 16 січня відбулося прощання з 5-річним Велесом Пашником, який помер після видалення молочних зубів. Хлопець 37 днів перебував у комі після процедури – декілька днів тому лікарі константували смерть дитини.

Маленький Велес помер після видалення зубів під наркозом / Суспільне

Попрощатися з маленьким Велесом Пашником прийшли рідні, друзі, сусіди й містяни.

Розповідали, що у Велеса боліли зубки. Батьки боялися його везти, бо хлопчик плакав. Не хотів лікувати. Нарадили їм, що можна так витягнути зубчики, без проблем. Ніхто не думав ніколи, що так станеться. Що це будуть його останні зубчики,

– говорить тітка батька Велеса Світлана Матвієнко.

Родичі та друзі сім'ї до кінця не вірили в смерть хлопчика / Суспільне

Вона каже, що лікарі не давали надію, що хлопчик вийде з коми, але всі рідні сподівалися, що дитина одужає. Всі – як рідні, так і друзи, молилися, щоб дитина розплющила очі. Родина вірила до останнього.

Прощання з Велесом Пашником у Коломиї: дивіться фото Суспільного

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