Величезна вирва і зруйновані будинки: жахливі наслідки авіанальоту окупантів на Бахмут

Російські окупанти від початку доби 7 травня обстрілювали Бахмут, що на Донеччині. Відомо про щонайменше одного загиблого.

На відео 24 каналу з місця подій видно, що місто фактично повністю зруйноване.

Важливо Окупанти здійснили авіаналіт на Бахмут: є жертва, знищені домівки

Місто після обстрілів російських загарбників виглядає як суцільні руїни: понівечені будинки та величезні вирви від бомб. Вікна у будинках повилітали, а дахи повалилися. Земля ж більше нагадує решето – вся у дірках.

Крім десятків зруйнованих будинків, постраждав і гіпсовий завод "Сініат". Він займався видобутком гіпсу у шахті.

На жаль, зараз у прифронтовій зоні майже не залишилося шахт. Фактично всі пошкоджені, а їх відновлення не рентабельне.

Наслідки удару по Бахмуту: дивіться відео

Окупанти обстріляли гіпсовий завод "Сініат": дивіться відео

Додамо, що вранці 7 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по Бахмуту та Краматорському району. Одна людина загинула. Після обстрілів, під завалами одного з будинків Бахмуту знайдено тіло літньої людини, пошуки іншого мешканця тривають.

Ситуація на Донбасі: що про це відомо

У ніч проти 6 на 7 травня російські окупаційні війська завдали авіаракетного удару по Краматорську. Двоє людей отримали поранення.

Російські окупанти протягом 6 травня обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. У результаті обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

У Слов'янську продовжують евакуювати маломобільних жителів. Наразі ведеться набір групи для евакуації людей, які потребують стороннього догляду: лежачих та онкохворих, людей з серйозною інвалідністю, літніх маломобільних жителів громади тощо.

Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що упродовж доби 6 травня українські герої у зоні ООС відбили 8 атак російських окупантів. Ворогові завдали значних втрат.

Українські воїни знищили:

3 танки;

8 артилерійських систем (з них – 4 РСЗВ);

7 одиниць бойової броньованої техніки;

3 одиниці спеціальної інженерної;

один автомобіль ворога.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони, які бережуть небо українського Донбасу, збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Актуально – Ранкове зведення Генштабу за 7 травня: дивіться відео