Величезні черги до банкоматів і заправок: в окупованому Донецьку почалась паніка серед населення

Проросійські найманці на окупованому Донбасі повідомили місцевим, що розпочинають евакуацію населення до Росії. Серед людей виникла паніка, вони "штурмують" банкомати та заправки.

Бойовики поширюють фейки про те, що ЗСУ будуть наступати. А самі ж терористи останніми днями посилили обстріли, через які страждає мирне населення, повідомляє 24 канал.

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Люди не розуміють, що відбувається

Місцеві повністю дезінформовані. В паніці вони стоять у чергах до банкоматів та заправок.

Черги в окупованому Донецьку: дивіться відео

Бойовики надіслали людям смс-повідомлення щодо евакуації. В ньому також попередили, що можливі проблеми зі зв'язком. Мовляв, через несподіванку зараз багато дзвінків.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що йому написали кілька людей із окупованого Донецька і підтвердили, що в місті лунали дійсно сирени та погано працює мобільний зв'язок. Пострілів у місті, за словами місцевих, не чути. Але бойовики самі створюють ілюзію паніки. Адже саме сьогодні всім "бюджетникам" одночасно видали зарплату, тому вони й побігли знімати гроші в банкомати.

Що відбувається на окупованому Донбасі

Терористи посилили обстріли. Зокрема, 18 лютого обстріляли Щастя в Луганській області. Влучили у житловий будинок села поблизу, також обстріляли залізничну колію, пожежну частину та колону ООН.

При цьому окупанти в усьому нахабно звинувачують ЗСУ. Вони оголосили про евакуацію населення з окупованих територій до Росії.

Також 18 лютого в окупованому Донецьку лунала сирена. Причини цього невідомі.

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