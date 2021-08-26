Величезні черги, затори та ажіотаж: у Хмельницькому відкрився McDonald's

У Хмельницькому 26 серпня відкрився перший ресторан відомої мережі McDonald's. Серед мешканців виник ажіотаж та утворились чималі черги і затори.

У мережі McDonald's ще раніше анонсували, що 2021 року планують розширюватись новими містами України. Одним із таких став Хмельницький.

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Ресторан дасть 120 робочих місць

Заклад швидкого харчування розташований на вулиці Старокостянтинівське шосе, 6-А. Окрім ресторану для хмельничан та гостей міста облаштували під'їзд для авто McDrive, а також літній майданчик. До кінця серпня 2021 року має запрацювати доставка по місту.



Черги до закладу / Фото 24 каналу

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин наголосив, що відкриття McDonald's створить 120 нових робочих місць у місті.



Черги до закладу / Фото 24 каналу

Ресторан став уже 103 в Україні. За словами директора розвитку McDonald's Віталія Стефурака, компанія планує надалі відкривати нові ресторани. Зокрема, у Хмельницькому також невдовзі може з'явитися ще один заклад цієї мережі.

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