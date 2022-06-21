Величезний мітинг на підтримку євроінтеграції Грузії відбувся у Тбілісі

У столиці Грузії тисячі людей вийшли на протест. Всі вони виступили за підтримку євроінтеграції країни.

Мітинг відбувся в країні 21 червня. Тобто після того, як Єврокомісія не рекомендувала надання Грузії статусу кандидата в ЄС.

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У Грузії люди вийшли на мітинг за Євроінтеграцію

Тисячі людей зібралися в центрі Тбілісі на акції на підтримку євроінтеграції Грузії під гаслом "Додому, до Європи",

– мовиться у повідомленні.

Через велику кількість людей рух на проспекті Руставелі був паралізований.

На місці проведення акції було декілька нарядів патрульних. За даними преси, в дворі будівлі адміністрації уряду був спецназ.

За євроінтеграцію виступили абсолютно різні люди

На акцію прийшли люди різного віку, різних професій. Дехто – з дітьми. Власники відомих ресторанів навіть анонсували, що закриються швидше, щоб разом з працівниками піти на мітинг.

Там також були:

представники партій, проте без своєї символіки;

прихильники Міхеіла Саакашвілі, які тримали плакати на його підтримку;

виднілись прапори Грузії, Євросоюзу та України.

До акції приєдналися учні тринадцяти тбіліських вишів. До 19:00 години (20 червня – 24 канал) вони зібралися біля філармонії, звідки всі разом пішли до парламенту,

– мовиться у повідомленні.

Частина студентів тримали в руках плакати з різними написами:

"вимагаємо деолігархізації";

"Захід має накласти санкції на Іванішвілі та членів уряду Грузії";

"за наше майбутнє";

"молода сила тут".

На мітингу виступили політики з Європи та України. Учасники мітингу пройшли до площі Європи в історичній частині Тбілісі.

Варто відзначити, що організував мітинг рух "Сірцхвіліа", що значить "сором" чи "ганьба". Їхня мета:

продемонструвати важливість європейського майбутнього для Грузії;

заявити про протест діям грузинської влади, яка, на їхню думку, – докладає недостатньо зусиль для євроінтеграції.

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Коротко про статус Грузії щодо кандидатства в ЄС

20 червня Єврокомісія не рекомендувала надання Грузії статусу кандидата в ЄС.

Варто пригадати, що це трапилось напередодні саміту ЄС, який запланований на 23 – 24 червня. Саме на ньому мають вирішити щодо надання Грузії, Молдові та України статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Заяву Єврокомісії щодо Грузії від 20 червня прокоментувала президентка країни Саломе Зурабішвілі. Політикиня пояснила, що такий стан справ – це й провина самої Грузії. Тому президентка запропонувала створити в країні "комісію з реформ". Цей орган займатиметься виконанням умов для набуття країною статусу кандидата. Грузія заявила, що хоче досягнути цього ще до кінця 2022 року.

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