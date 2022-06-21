Величезний мітинг на підтримку євроінтеграції Грузії відбувся у Тбілісі
Джерело:News Georgia
У столиці Грузії тисячі людей вийшли на протест. Всі вони виступили за підтримку євроінтеграції країни.
Мітинг відбувся в країні 21 червня. Тобто після того, як Єврокомісія не рекомендувала надання Грузії статусу кандидата в ЄС.
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У Грузії люди вийшли на мітинг за Євроінтеграцію
Тисячі людей зібралися в центрі Тбілісі на акції на підтримку євроінтеграції Грузії під гаслом "Додому, до Європи",
– мовиться у повідомленні.
Через велику кількість людей рух на проспекті Руставелі був паралізований.
На місці проведення акції було декілька нарядів патрульних. За даними преси, в дворі будівлі адміністрації уряду був спецназ.
За євроінтеграцію виступили абсолютно різні люди
На акцію прийшли люди різного віку, різних професій. Дехто – з дітьми. Власники відомих ресторанів навіть анонсували, що закриються швидше, щоб разом з працівниками піти на мітинг.
Там також були:
- представники партій, проте без своєї символіки;
- прихильники Міхеіла Саакашвілі, які тримали плакати на його підтримку;
- виднілись прапори Грузії, Євросоюзу та України.
До акції приєдналися учні тринадцяти тбіліських вишів. До 19:00 години (20 червня – 24 канал) вони зібралися біля філармонії, звідки всі разом пішли до парламенту,
– мовиться у повідомленні.
Частина студентів тримали в руках плакати з різними написами:
- "вимагаємо деолігархізації";
- "Захід має накласти санкції на Іванішвілі та членів уряду Грузії";
- "за наше майбутнє";
- "молода сила тут".
На мітингу виступили політики з Європи та України. Учасники мітингу пройшли до площі Європи в історичній частині Тбілісі.
Варто відзначити, що організував мітинг рух "Сірцхвіліа", що значить "сором" чи "ганьба". Їхня мета:
- продемонструвати важливість європейського майбутнього для Грузії;
- заявити про протест діям грузинської влади, яка, на їхню думку, – докладає недостатньо зусиль для євроінтеграції.
У Грузії відбувся величезний мітинг за євроінтеграцію: дивіться відео
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Коротко про статус Грузії щодо кандидатства в ЄС
- 20 червня Єврокомісія не рекомендувала надання Грузії статусу кандидата в ЄС.
- Варто пригадати, що це трапилось напередодні саміту ЄС, який запланований на 23 – 24 червня. Саме на ньому мають вирішити щодо надання Грузії, Молдові та України статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.
- Заяву Єврокомісії щодо Грузії від 20 червня прокоментувала президентка країни Саломе Зурабішвілі. Політикиня пояснила, що такий стан справ – це й провина самої Грузії. Тому президентка запропонувала створити в країні "комісію з реформ". Цей орган займатиметься виконанням умов для набуття країною статусу кандидата. Грузія заявила, що хоче досягнути цього ще до кінця 2022 року.
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