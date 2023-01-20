На величезній висоті: Кім заявив про ворожі цілі над Вінниччиною, які вже збили

Над Вінницькою областю могли пролетіти ворожі повітряні цілі. Ймовірний проліт ворожих цілей стався, коли в Україні почали оголошувати масштабну повітряну тривогу.

Інформацію про ворожі цілі в небі над Україною повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він заявив про дві ворожі повітряні цілі над Вінницькою областю.

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Кім заявив про ймовірну атаку "Шахідами"

Кім зазначив, що, можливо, йдеться про "Шахіди". При цьому він наголосив, що над Миколаївською областю нічого не пролітало.

Глава Миколаївської ОВА додав, що ворожі повітряні цілі пролетіли дуже високо. Крім того, Кім повідомив, що одну ворожу ціль збили.

О 12:49 Віталій Кім написав, що сили ППО офіційно відпрацювали та збили ворожі цілі в небі.

В Україні оголосили тривогу

В Україні в обід 20 січня оголосили масштабну повітряну тривогу. Причина тривоги – активність ворожої авіації на території Білорусі.

Телеграм-канали повідомляють, що у небо над Білоруссю злетіли А-50У, винищувач, а також МіГ-31К.

Раніше повідомлялося, що в Україні може побільшати кількість тривог через спільні авіаційні навчання Росії та Білорусі.

Що відомо про навчання у Білорусі