СБУ ліквідували ботоферму на 20 000 акаунтів, яка поширювала російську пропаганду
- СБУ та Національна поліція затримали організатора ботоферми у Житомирі, яка використовувалась росіянами для дезінформації.
- Затриманий продавав російським спецслужбам до 3000 фейкових сторінок щомісяця.
Служба безпеки та Національна поліція затримали у Житомирі організатора ботоферми, яку росіяни використовували для проведення інформаційних диверсій проти України. Вона налічувала близько 20 000 фейкових інтернет-профілів.
Про затримку зловмисника СБУ повідомила у власних соцмережах.
Читайте також Таксі для душі, а так – має іншу "роботу": СБУ затримала агента ФСБ в Одесі
Що відомо про російську ботоферму?
Затриманий щомісяця продавав до Росії понад 3 тисячі фейкових сторінок у телеграмі для поширення їхньої пропаганди. СБУ встановила, що основними покупцями були російські спецслужби, які поширювали дезінформацію про ситуацію в країні.
Для цього зловмисник створював "підставні" акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах,
– повідомили в Службі безпеки.
Також вони використовували ці номери для надсилання анонімних повідомлень про нібито мінування різних об’єктів, поширюючи панічні настрої серед людей, щоб посилити розкол та конфронтацію в українському суспільстві. Правоохоронці заблокували майже 20 000 фейкових акаунтів, які використовували російські спецслужби.
Злочинця затримали у власній оселі, де він організував ботоферму. Під час обшуків у затриманого знайшли комп’ютерну техніку, USB-хаби з модемами, телефони та майже 2 тисячі сім-карт різних мобільних операторів. Йому вручили підозру за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, групою осіб.
СБУ затримала організатора ботоферми / фото з соцмереж СБУ
Зловмисник продавав близько 3000 фейкових сторінок на місяць / фото з соцмереж СБУ
СБУ заблокувала 20 000 фейкових акаунтів / Фото з соцмереж СБУ
Що відомо про боротьбу з російськими агентами?
Нещодавно у Харкові СБУ затримала російську шпигунку. Вона підтримувала окупантів та наводила ворожі БпЛА.
Ще одного російського агента затримали в Києві. Він планував підірвати керівника Федерації роботодавців України.
Нещодавно в Броварах стався вибух у приватному секторі, внаслідок якого постраждав чоловік. Підозрюваних у виготовлені саморобного приладу затримали.