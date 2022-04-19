Велика Британія направить Україні більше артилерійського озброєння, – Джонсон
19 квітня 2022 , 20:39Читать новость на русском
Джерело:The Sun
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу перед парламентом заявив, що Україна отримає додаткову зброю. Зокрема мова йде про артилерію.
Додаткове озброєння нададуть Україні через початок нової фази війни в Україні. Мова йде про битву за Донбас.
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Джонсон каже про артилерійський конфлікт
Борис Джонсон переконаний, що нова фаза війни стане саме артилерійським конфліктом. Саме тому Україні необхідно більше артилерії.
Це стане артилерійським конфліктом, їм (Україні, – 24 канал) потрібна підтримка з більшою кількістю артилерії. Це те, що ми їм надамо на додаток до багатьох інших форм підтримки,
– заявив Джонсон.
Тобто допомога Лондона не обмежиться артилерією.
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