Тисячі БпЛА для України: Британія разом із Латвією очолить коаліцію дронів

Велика Британія передасть Україні ще тисячі дронів у межах пакету військової допомоги вартістю 200 мільйонів фунтів. Разом із Латвією вона очолить велику коаліцію дронів для України.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шеппс. Він додав, що союзники фіксують швидкий розвиток у цій галузі.

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"Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолюватимуть міжнародну коаліцію зі створення життєво важливого потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів", – сказав Шеппс.

Та додав, що Україні нададуть "можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі у своїх незаконних та варварських амбіціях".

Це той випадок, коли ми повинні переконатися, що Україна має все необхідне для перемоги у цій війні. Просто нерозумно думати, що вони не зможуть її виграти,

– наголосив британський міністр.

Що відомо про коаліцію дронів