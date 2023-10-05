Колосальна сума: Велика Британія виділила Україні допомогу напередодні зими

Велика Британія підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Напередодні зими країна оголосила про новий пакет допомоги.

Уряд країни оголосив про нову допомогу 5 жовтня. Зокрема, країна надає понад 40 мільйонів доларів для ООН, а також – благодійних організацій, які надають різноманітну допомогу. Зокрема, притулок та теплий одяг.

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Окрім того, Велика Британія надасть понад 12 мільйонів доларів для енергетичної сфери. Це зроблять, аби відновити критично важливу енергетичну інфраструктуру України.

Також держава виділила гарантію за кредитом у розмірі 500 мільйонів доларів. Ці гроші дадуть змогу Україні забезпечити життєво необхідні виплати у час зими 2023 – 2024 років.

Як світ допомагає Україні

Весь цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу. Зокрема, Іспанія передасть Україні ЗРК Hawk. Тим часом Німеччина передасть Україні засоби ППО, аби захистити зернові шляхи.

Окрім того, у Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні.

Ось наше послання. За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється,

– зауважила речниця.

Також наголосили, що вторгнення Росії в Україну засудили понад 140 країн світу.