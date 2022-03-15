Велика Британія оновила список санкцій проти Росії: під обмеженнями Мішустін, Пєсков і Медвєдєв

Велика Британія продовжує запроваджувати санкції проти Росії. До оновленого списку потрапили близько 350 фізичних і юридичних осіб країни-агресора.

Обмеження передбачають заморожування активів і заборону відвідувати британську державу.

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В оновлений список санкцій Великої Британії проти Росії потрапили:

прем'єр-міністр Михайло Мішустін;

мер Москви Сергій Собянін;

прессекретар Путіна Дмитро Пєсков;

міністр оборони Сергій Шойгу;

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;

голова МВС Володимир Колокольцев;

голова Росгвардії Віктор Золотов;

керівник адміністрації Путіна Антон Вайно;

спеціальний представник Путіна з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов;

олігарх Роман Ротенберг та син бізнесмена Аркадія Ротенберга – Павло;

олігарх Дмитро Мазепін, його син Микита;

представник МЗС Марія Захарова;

пропагандист Володимир Соловйов;

гендиректор пропагандистського "Першого каналу" Костянтин Ернст;

головний редактор пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян.

Серед олігархів, які також потрапили під санкції, Петро Авен, Михайло Фрідман, Андрій Мельниченко, Олександр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитро Пумпянський та його син Олександр, колишній перший заступник голови ВТБ Юрій Соловйов, голова Інтер РАТ Борис Ковальчук.

Окрім цього, під обмеження потрапили секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак, президент ПАТ "Ростелеком" Михайло Осєєвський, підприємці та топменеджери Андрій Гур'єв, Дмитро Конов, Михайло Полубоярінов.

Санкції проти російських компаній

Велика Британія також включила до списків санкцій низку організацій з Росії, а саме:

російська страхова компанія "Согаз";

АТ "Зеленодольський завод імені Горького";

компанія "Роснефть-Аеро";

"Агентство інтернет-досліджень";

інтернет-журнал "Новий східний огляд".

Обмежувальні заходи стосовно цих організацій передбачають заморожування активів.