650 ракет ППО LMM від Великої Британії: від яких цілей вони захистять Україну

Велика Британія поставить Україні 650 легких багатоцільових ракет LMM для посилення протиповітряної оборони. Ця допомога є частиною зобов'язань нового британського уряду перед Україною.

Контракт на постачання ракет становить 162 мільйони фунтів стерлінгів. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, від яких цілей вони захистять Україну.

Не пропустіть Який вплив мала Курська операція на еліти Росії: відповідь голів розвідок США і Британії

Універсальна зброя

За словами полковника ЗСУ в запасі, ракети Lightweight Multirole Missile, які будуть передані Україні, є універсальними: їх можна застосовувати для перехоплення ворожих цілей із землі, моря чи повітря.

Особливістю є використання двоканальної системи наведення – лазерної променевої та інфрачервоної на кінцевій ділянці наведення. Кумулятивно-уламкова бойова частина має масу 3 кілограми, при стрільбі по повітряній цілі підривається неконтактним лазерним підривником.

Цікаво! Універсальна малогабаритна багатоцільова керована ракета Lightweight Multirole Missile (LMM) має стартову масу 13 кілограмів, довжину 1,3 метра та діаметр корпусу 76 міліметрів.

Рухаючись зі швидкістю 1,5 Маха і дальністю до 12 кілометрів, залежно від бази запуску, LMM є дуже універсальною проти широкого спектра загроз, включаючи бронетранспортери, швидкі прибережні ударні кораблі й безпілотні літальні апарати.

Якщо передають сотні одиниць, можна вважати, що одна з трьох ракет виконує бойове завдання, тому як мінімум по 200 цілях вони завдадуть ударів,

– зазначив Роман Світан.