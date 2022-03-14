Велика Британія передасть Україні генератори та медичні засоби

Уряд Великої Британії відправить до України промислові генератори. Головна мета – забезпечення стабільності електросистеми України.

Відомо, що для потреб українців виділять 500 приладів. Перша партія надійде вже за декілька днів.

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Ця підтримка дозволить відновити і зберегти електропостачання та електроопалення для населення, лікарень, зв’язку, транспорту, оборонної та критичної інфраструктури,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, усі генератори будуть поставлені безоплатно.

Що ще відомо про допомогу

Велика Британія вже спрямувала до України вісім літаків із засобами медичної допомоги. Наразі працюють над тим, аби поставки стали регулярними;

Мовиться про кровоспинні засоби, аптечки, інсулін, медичне обладнання та автомобілі швидкої медичної допомоги.

Станом на сьогодні уряд забезпечив медичну евакуацію 21 важкохворої дитини з родинами. Надалі їм забезпечать належне лікування у Великій Британії.

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Повний текст публікації:

Світло переможе темряву. Завершено переговори з Урядом Її Величності про поставку понад 500 промислових генераторів для забезпечення стабільності електросистеми України. Перша партія прибуде вже у найближчі дні. Ця підтримка дозволить відновити і зберегти електропостачання та електроопалення для населення, лікарень, зв’язку, транспорту, оборонної та критичної інфраструктури.

Усі генератори будуть надані безкоштовно