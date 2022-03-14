Велика Британія передасть Україні генератори та медичні засоби
Джерело:Посольство України у Великобританії
Уряд Великої Британії відправить до України промислові генератори. Головна мета – забезпечення стабільності електросистеми України.
Відомо, що для потреб українців виділять 500 приладів. Перша партія надійде вже за декілька днів.
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Ця підтримка дозволить відновити і зберегти електропостачання та електроопалення для населення, лікарень, зв’язку, транспорту, оборонної та критичної інфраструктури,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, усі генератори будуть поставлені безоплатно.
Що ще відомо про допомогу
- Велика Британія вже спрямувала до України вісім літаків із засобами медичної допомоги. Наразі працюють над тим, аби поставки стали регулярними;
- Мовиться про кровоспинні засоби, аптечки, інсулін, медичне обладнання та автомобілі швидкої медичної допомоги.
- Станом на сьогодні уряд забезпечив медичну евакуацію 21 важкохворої дитини з родинами. Надалі їм забезпечать належне лікування у Великій Британії.
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Повний текст публікації:
Світло переможе темряву. Завершено переговори з Урядом Її Величності про поставку понад 500 промислових генераторів для забезпечення стабільності електросистеми України. Перша партія прибуде вже у найближчі дні. Ця підтримка дозволить відновити і зберегти електропостачання та електроопалення для населення, лікарень, зв’язку, транспорту, оборонної та критичної інфраструктури.
Усі генератори будуть надані безкоштовно