Велика Британія планує передати Україні 600 ракет Brimstone: що про них відомо
Джерело:The Guardian
Нещодавно у Лондоні повідомили, що відправлять Україні ескадрилью танків Chancellor 2. Окрім того, Велика Британія планує передати 600 ракет Brimstone.
Про це заявив міністр оборони Бен Воллес. Що відомо про ракети, які отримає Україна, розповідає 24 Канал.
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Україна отримає 600 ракет Brimstone
Високопосадовець зазначив, що Велика Британія надішле Україні щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155 та ряд броньованих машин, зокрема, Bulldog.
Ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде надважливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою,
– підкреслив Воллес.
В ОП вже відреагували
На заяву міністра оборони Великої Британії вже відреагував глава ОП Андрій Єрмак. Він зазначив: "І навіть це ще далеко не все".
Що відомо про ракети Brimstone
- Brimstone – це ракета класу "земля – земля" або "повітря – земля", розроблена для Повітряних сил Великої Британії.
- Довжина – майже 2 метри. Вага – 50 кілограмів. Зауважимо, що бойова частина важить понад 6 кілограмів.
- Після виходу із пускової установки ракетний двигун розганяє ракету до надзвукової швидкості – 450 метрів на секунду.
- Експерти зазначають, що Brimstone – це ракета типу "вистрілив і забув".
- Ракета програмується для пристосування до певних вимог кожного окремого завдання. Зокрема, Brimstone можна запрограмувати для ураження цілей суворо у відповідному місці та на самознищення, якщо ціль знайти не вдалося.
- Brimstone можна запускати у кількох режимах атаки, зокрема: прямо чи опосередковано проти одиничних цілей, колони чи групи цілей.
- Лазерне наведення та висока точність дозволяють запускати ракети у густонаселених районах, що знижує ймовірність жертв серед цивільного населення.
- Є кілька модифікацій цих ракет. Зокрема, Brimstone 1 і Brimstone 2. До речі, такі ракети від Великої Британії Україна вже отримувала. Про поставки Brimstone також повідомляли у листопаді.
- Brimstone 2 – ракети підвищеної дальності польоту. При запуску з вертольота ракета має дальність 40 кілометрів, а з літака – 60 кілометрів. Натомість у Brimstone 1 – 12 і понад 20 кілометрів відповідно.