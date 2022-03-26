Велика Британія розширила санкції проти російських компаній

Лондонський уряд запровадив нові санкції проти 65 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни, яку Росія розв'язала в Україні.

До речі, серед підсанкційних компаній є російський виробник дронів "Кронштадт". Підприємство постачає безпілотники своїм військовим.

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Росія не матиме своїх безпілотників

У Великій Британії врахували, що українська ППО, напевно, обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту. Тому Росія використовує більше безпілотників. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на них та виснаження потужностей.

Тепер "Кронштадт" не буде виробляти нові дрони. Окупанти тоді не зможуть компенсувати втрати безпілотників.

Глава ОП Андрій Єрмак відреагував на санкції. Він зауважив, що "Кронштадт" – це основний виробник безпілотника "Оріон".

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