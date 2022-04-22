Велика Британія стала 21 державою, яка повертає дипломатичне представництво у Київ, – Зеленський

Велика Британія яскраво демонструє, що є великим другом України. Після візиту Бориса Джонсона у столиці України відновить свою роботу дипломатичне представництво цієї країни.

Велика Британія відзначається не лише великою кількістю військової та гуманітарної допомоги України. Ця держава стала нашим потужним союзником на всіх фронтах та готова усіляко сприяти нашій перемозі над російськими окупантами.

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Повернення британських дипломатів

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, наші британські друзі ухвалили важливе символічне рішення – повернути своїх дипломатів до нашої столиці.

Велика Британія стала двадцять першою державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. І це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю,

– сказав глава держави.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського