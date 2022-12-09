Кати та відповідальні за вторгнення: Британія і Канада ввели нові санкції проти Росії та Ірану

Велика Британія ввела санкції проти посадовців Росії та Ірану, які відповідальні за вторгнення в Україну та порушення прав людини.

Хто потрапив у санкційний список

Під санкції потрапили 10 іранських чиновників, які пов'язані з судовою і пенітенціарною системами Ірану. Серед них – 6 посадовців.

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Санкції ввели проти: Алі Чехармахалі і Глоамреза Зіяї, ексдиректори в'язниці "Евін" в Тегерані, яка відома жорстоким поводженням з ув'язненими. Аллах Карам Азізі, начальник в'язниці Разі Шахр, також потрапив під санкції.

Санкції стосуються й російського полковника Ібатулліна – командира 90-ї танкової дивізії, яка перебуває на передовій з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Проти катів ввели санкції

Окрім того, санкції ввели за порушення прав людини проти Андрія Тішеніна – співробітника ФСБ Росії, та Артура Шамбазова – старшого оперуповноваженого в окупованому Росією Криму. У 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.

Під санкціями опинився й Валентин Опарін – майор юстиції Росії, та Олег Ткаченко – керівник відділу прокуратури Ростовської області. Обидва перешкоджали розгляду скарг на катування, а Ткаченко також застосовував тортури для отримання свідчень.

Канада ввела санкції проти 33 чиновників

Зауважимо, що Канада теж ввела ідентичні санкції проти Росії, Ірану та М'янми за порушення прав людини. Під санкції Канади за "порушення прав людини" потрапили 33 колишні або діючі чиновники високого рангу Росії та 6 організацій.

Додатково Велика Британія запровадила санкції проти Ілана Шора, голови партії "Шор" та депутата парламенту Молдови. Та проти Володимира Плахотнюка – голови Демократичної партії Молдови (грудень 2016 року –червень 2019).

Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд на територію Великої Британії. Активи всіх юридичних осіб заморозять.