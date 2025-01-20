Ворог оточує Велику Новосілку і штурмує Удачне: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення тривають важкі бої. Найважчою ситуація залишається у Донецькій області. Крім того, запеклі бої тривають у Харківській, Луганській та Херсонській областях, а також в Курській області Росії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 13 по 19 січня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Сили оборони просуваються на Курщині

Активні бої тривають у Курській області Росії. Ворог мріяв відновити контроль над територією до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, однак уже можна констатувати – план росіян провалився.

Протягом минулого тижня, чи не вперше за довгий час, не зафіксовано ворожих просувань, хоч росіяни тиснуть з півночі та півдня на плацдарм, який утворився унаслідок наступу Сил оборони у серпні 2024 року. Та все ж зміни на карті загалом є.

Наприкінці минулого тижня українські воїни змогли просунутися поблизу села Махнівка, що на південь від Суджі. Там Сили оборони відновили позиції та відкинули ворожі війська.





Як змінилася ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Ворог посилює атаки на Харківщині

У Харківській області тривають бої на Харківському та Куп'янському напрямках. Щодо першого, то основні зусилля ворога зосереджені в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Кількість штурмів з боку ворога у Липцях суттєво менша, ніж раніше, проте окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти. У Вовчанську тривають міські бої, проте просувань у ворога немає.

На Куп'янському напрямку ситуація ускладнюється. В районі Куп'янська ворог посилив атаки на Западне та Дворічну. В останньому минулого тижня росіяни просунулися.





Ситуація на північ від Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Південніше Куп'янська також складна ситуація. Ворогу не вдається розширити свій плацдарм, який вдалося утворити раніше проривом до річки Оскіл. Усі намагання захопити Колісниківку чи Кругляківку закінчуються невдачами. Проте на південний схід від плацдарму окупанти тиснуть на прилеглі села, зокрема на Зелений Гай, у напрямку якого минулого тижня окупантам вдалося просунутися.

Вочевидь, зараз метою окупантів є захоплення Борової.





Ситуація південніше Куп'янська / Карта DeepStateMAP

На Луганщині тим часом бої тривають у селі Макіївка, проте там жодних змін лінії фронту не зафіксовано.

Просування росіян в районі Лимана

Лиманський напрямок тривалий час був одним із небагатьох, де лінія фронту довго не змінювалася, проте останнім часом тенденція змінюється. Раніше окупантам вдалося прорватися в Іванівку, а наприкінці минулого тижня ворог захопив село. Водночас більшість Тернів перейшла у сіру зону.

Основні зусилля ворога зараз зосереджені на села Колодязі та Ямполівка. Відстань від лінії фронту до Лимана – 12 кілометрів.



Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Сіверському напрямку тривають бої в районі Виїмки. Однак жодних змін лінії зіткнення в цьому районі не зафіксовано.

Ворог просувається в Часовому Яру

Погіршується ситуація в місті Часів Яр на Краматорському напрямку. Минулого тижня ворогу вдалося повністю захопити ще один мікрорайон міста – Жовтневий. Також більшість мікрорайону Новий тепер під контролем ворога, крім південної частини.

Тривають бої у мікрорайонах Десята та Новопівнічний. Центральна частина міста перейшла у сіру зону. Та більша частина міста – під контролем Збройних Сил України.





Ситуація в Часовому Яру / Карта DeepStateMAP

Важкі бої за Торецьк

Також складна ситуація і в Торецьку, де тривають міські бої. Попри тенденції минулих тижнів, Силам оборони вдається стримувати ворога, тож минулого тижня окупанти просунулися лише на південній околиці міста, захопивши кілька будинків.

Проте майже вся підконтрольна Україні частина Торецька зараз у сірій зоні. Важкі бої точаться за кожну вулицю та кожен будинок.





Ситуація в Торецьку / Карта DeepStateMAP

Ворог хоче обійти Покровськ і наближається до Дніпропетровщини

На Покровському напрямку чи не найважчі бої. Після стрімкого наближення до Покровська зараз росіяни докладають зусиль аби обійти місто та оточити його. Саме тому атаки в напрямку Покровська зменшилися, хоч ворог постійно обстрілює місто.

Основні зусилля окупантів зараз зосереджені в районі Воздвиженки, що на схід від Покровська, та у напрямку Дніпропетровської області.

Біля Воздвиженки ворог хоче вийти на трасу, що сполучає Костянтинівку та Покровськ, а наступ в напрямку Дніпропетровщини має 2 мети – перерізати логістичні шляхи до Покровська для його оточення та створення інформаційного тиску, адже існує ймовірність, що вперше з 2022 року бойові дії охоплять новий регіон.

В районі Воздвиженки успіхи ворога обмежені, але ось поблизу Дніпропетровщини ситуація важча. Росіяни прорвалися в Котлине та атакують на північ, а також тиснуть на Удачне – передостаннє село, що відділяє лінію фронту й Дніпропетровську область. За сусіднім від Удачного селом Молодецьким уже йде село Новопідгородне Дніпропетровської області, звідки місцеві мешканці починають евакуйовуватися. Відстань від лінії зіткнення до адмінмежі областей – 5 кілометрів.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається в районі Курахового

Минулого тижня офіційні представники військового керівництва заперечили заяви про окупацію ворогом Курахового, проте згодом місто просто зникло з порядку денного, з чого можна зробити висновки, що, на жаль, Курахове таки повністю окуповане росіянами. Ворог уже хизується кадрами, як окремі жителі міста, котрі не евакуйовувалися, "зустрічають" ворожу армію.

Та бої на напрямку тривають. Ворог атакує в районі села Шевченко та в напрямку Дачного. Вочевидь у планах окупантів було оточення Сил оборони, проте наприкінці минулого тижня Сили оборони зірвали цей задум та здійснили контратаку в районі села Зеленівка та відкинули противника.

Улакли та Костянтинопіль зараз під постійними обстрілами – окупанти, вочевидь, хочуть зосередитися на трасі, яка колись сполучала Курахове із Запоріжжям.



Ситуація в районі Курахового / Карта DeepStateMAP

Оточення Великої Новосілки

Протягом минулого тижня вкрай погіршилася ситуація на Времівському напрямку. Ворог окупував Нескучне, прорвався у Времівку та захопив її. Водночас з Нового Комара окупанти просунулися в напрямку Великої Новосілки та Новоочеретиного.

Велика Новосілка – фактично останній форпост на півдні підконтрольної Україні частини Донецької області. До Покровська залишаються тільки села.

Зараз ворог оточив Велику Новосілку з трьох сторін і всіляко намагається взяти селище в кільце.





Ситуація в районі Великої Новосілки / Карта DeepStateMAP

Аналітики та експерти зауважують, що минулого тижня просування ворога до Великої Новосілки з Нескучного та Времівки було надто стрімким і викликає запитання до командування, яке відповідало за оборону на цій ділянці.

Бої на південних рубежах

У Запорізькій області основні бойові зіткнення тривають в районі села Роботине. Проте окупанти продовжують завдавати ударів по прифронтових населених пунктах, зокрема й по Запоріжжю. Ворог використовує артилерію, дрони та керовані авіабомби. Також з тимчасово окупованої території Запорізької області окупанти продовжують обстрілювати Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровщини.

У Херсонській області тривають спроби ворога закріпитися на островах в гирлі Дніпра, проте Сили оборони продовжують систематично знищувати окупантів. Водночас росіяни продовжують терор проти цивільного населення за допомогою артилерії та авіабомб і полюють на мирних мешканців дронами.

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