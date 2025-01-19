На околицях Великої Новосілки тривають виснажливі оборонні бої: ворог продовжує штурмові дії

Російські війська проводили наступальні дії з метою блокування населеного пункту Велика Новосілка. Для підтримки наступальних дій противник активно застосовував бронетехніку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Ситуація у Великій Новосілці

Військові вранці 19 січня розповіли, що на Новопавлівському напрямку агресор, користуючись складними погодними умовами, проводив наступальні дії з метою блокування населеного пункту Велика Новосілка. Так, для підтримки наступальних дій ворожі сили активно застосовували бронетехніку.

Вказується, що вдалося знищити 2 танки та кілька бронемашин окупантів.

В результаті вогневого впливу було знищено два танки та п’ять бронемашин противника. Незважаючи на численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої,

– ідеться в повідомленні.

Яка ситуація біля Великої Новосілки: дивіться на карті