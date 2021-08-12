Велика вода у Туреччині: кількість жертв повеней зросла

12 серпня 2021 , 17:55
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Джерело:

Hurriyet Daily News

Станом на 12 серпня кількість жертв масштабних повеней у Туреччини зросла до 11 людей. Окрім того, щонайменше 1 людина зникла безвісти.

В епіцентрі лиха опинилася провінція Бартин. Наразі на постраждалих територіях працюють рятувальники. Офіційно відомо про одну зниклу безвісти – це 85-річна жінка.

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Окрім того, триває евакуація людей із постраждалих регіонів. Стихія пошкодила місцеві будівлі та автомобілі. 

Повені у Туреччині: головне

  • Масштабні повені у Туреччині розпочалися 10 серпня. Найсильніше постраждали провінції Синоп і Бартин. Також від повеней потерпіли провінції Карабюк і Кастамону.
  • Місцеві ЗМІ повідомили про сотні постраждалих. 
  • Внаслідок повені у провінції Кастамону звалився 8-поверховий будинок
  • Окрім того, завалилася частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк.
  • Губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер заявив, що "ми врятували заблокованих людей з будинків, розташованих у річищах річок. Наші бригади також рятували людей, які застрягли в машинах".
Зауважте! Влітку 2021 року у Туреччині спалахнули моторошні пожежі. У вогні загинули 8 людей. Окрім того, відомо про понад 800 постраждалих. 
Автор: Мар'яна Бекало