Велика вода у Туреччині: кількість жертв повеней зросла
12 серпня 2021 , 17:55Читать новость на русском
Джерело:Hurriyet Daily News
Станом на 12 серпня кількість жертв масштабних повеней у Туреччини зросла до 11 людей. Окрім того, щонайменше 1 людина зникла безвісти.
В епіцентрі лиха опинилася провінція Бартин. Наразі на постраждалих територіях працюють рятувальники. Офіційно відомо про одну зниклу безвісти – це 85-річна жінка.
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Окрім того, триває евакуація людей із постраждалих регіонів. Стихія пошкодила місцеві будівлі та автомобілі.
Повені у Туреччині: головне
- Масштабні повені у Туреччині розпочалися 10 серпня. Найсильніше постраждали провінції Синоп і Бартин. Також від повеней потерпіли провінції Карабюк і Кастамону.
- Місцеві ЗМІ повідомили про сотні постраждалих.
- Внаслідок повені у провінції Кастамону звалився 8-поверховий будинок.
- Окрім того, завалилася частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк.
- Губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер заявив, що "ми врятували заблокованих людей з будинків, розташованих у річищах річок. Наші бригади також рятували людей, які застрягли в машинах".