Великдень 2024: хто буде святкувати 31 березня, і чому дати відзначення відрізняються

Християни східного обряду перейшли на новий церковний календар у вересні 2023 року. Тепер фіксовані календарні свята збігаються зі святами християн західного обряду. Однак, зміни не стосуються дати відзначення Великодня.

Хто ж саме цього року святкуватиме Великдень 31 березня, і чому дати відзначення Воскресіння Христового відрізняються, пояснює 24 Канал.

До теми У різні дати: коли у 2024 році святкуватимуть Великдень православні та католики

Новий календар: чому зміни не вплинули на дату Великодня

З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тож тепер більшість церковних свят у нашій державі відзначатимуть на 13 днів раніше.

Однак, окрім нерухомих свят, які тепер будуть відзначати одночасно, є й ті, які не мають фіксованої дати. Час їхнього святкування пов'язаний з першою весняною Повнею.

Дата Великодня якраз-таки визначається зі співвідношення місячного та сонячного календарів.

Зауважимо, ще в лютому 2023 року глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що йдеться про перехід на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

Тобто Великдень і всі пов'язані з ним свята відзначатимуть за старим стилем, як раніше.

Що означає "зі збереженням традиційної Пасхалії" Це збережеться усталена раніше практика календарно-астрономічних правил для обрахунку дати Великодня і залежних від неї рухомих свят, наприклад, Вознесіння Христового або П'ятдесятниці.



Однак, зміняться дати святкувань нерухомих свят – Різдва, Стрітення, Покрови Пресвятої Богородиці та інших – на 13 днів назад.



Джерело: Це збережеться усталена раніше практика календарно-астрономічних правил для обрахунку дати Великодня і залежних від неї рухомих свят, наприклад, Вознесіння Христового або П'ятдесятниці.Однак, зміняться дати святкувань нерухомих свят – Різдва, Стрітення, Покрови Пресвятої Богородиці та інших – на 13 днів назад.Джерело: Православна церква України

Зауважимо, що рішення про перехід на новоюліанський календар є необов'язковим, а добровільним як в УГКЦ, так і в ПЦУ.

Що таке Пасхалія

Священник Орест Жигало, викладач Київської православної богословської академії ПЦУ, який адаптує календар до перехідних церковних свят, в інтерв'ю "Радіо Свобода" пояснив, що Пасхалія – це обчислення Пасхи.

Відповідно до Словника української мови, Пасхалія – це таблиця для визначення часу щорічного святкування Великодня та інших – таких, що змінюють залежно від Великодня свій термін, свят. Православні церкви складають пасхалії за Юліанським календарем, а Римсько-Католицька – за Григоріанським.

Так, виділяють дві пасхалії – александрійську за Юліанським календарем та григоріанську.

Згідно з александрійською, дата має припадати на першу неділю після першого весняної Повні, що настає після весняного рівнодення – 21 березня. Однак, якщо Великдень припадає на час єврейського свята, то його мають перенести вже на наступну неділю, аби уникнути збігів з Песахом.

У 1582 році Римо-Католицька церква провела реформу. Папа Григорій XIII запровадив нову пасхалію, що отримала назву на його честь. Ця реформа охоплювала астрономічний перерахунок юліанського календаря загалом. Оскільки попередній обрахунок відставав на 11 хвилин на рік, то за 100 років набігав один додатковий день.

Цікаво, що на момент введення григоріанського календаря різниця між календарями становила 10 днів, зараз же — 13, а у 2100 році вже буде 14 днів.

У попередній пасхалії день весняного рівнодення припадав на 21 березня, однак, астрономічно воно наставало швидше. Зі зміною пасхалії Римська церква перейшла на новий календар, що більше відповідав астрономічним обертам Землі навколо Сонця.

Хто коли святкує: як визначили дату Великодня у 2024 році

Саме за григоріанською такою пасхалією обчислюють Великдень римо-католики та протестанти.

Аби визначити дату Великодня від часу рівнодення треба відрахувати Повний місяць. За григоріанським календарем це – 21 березня (з 1900 по 2099 роки).

До речі, весна за григоріанським календарем починається на 13 днів раніше. Зокрема, цього року Повня припадає на 25 березня. Відповідно, Великдень за григоріанською пасхалією – 31 березня. Саме в цей день його святкуватимуть римо-католики та протестанти.

Тим часом за юліанським календарем весняне рівнодення не збігається з астрономічним. Натомість припадає на 3 квітня. Перша Повня після весняного рівнодення – 24 квітня.

Щоб не припадало на святкування Песаху – з 22 квітня до 30 квітня, християни східного обряду, тобто греко-католики та православні у 2024 році святкуватимуть Великдень не 28 квітня, а через тиждень – у неділю, 5 травня.