Кави вистачить на всіх, – Садовий розповів, як Львів святкує Великдень

Православні віряни 5 травня святкують одне з найбільших християнських свят – Великдень. Війна внесла корективи у святкування, тож у більшості міст скасували звичні святкові заходи у цей день.

Втім родини збираються разом за святковим столом. Чимало гостей з інших міст України приїхали на Великдень до Львова, розповів 24 Каналу міський голова Львова Андрій Садовий.

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Святкування Великодня у Львові

"Багато міст України сьогодні можуть святкувати Великдень, піти до церкви та сісти на сімейний стіл. Це відбувається лише завдяки нашим героям на передовій. У кожної родини є хтось, хто зараз воює", – зауважив Андрій Садовий.

На святкування Великодня Львова приїхало чимало людей зі Сходу України. Для тих, хто живе ближче до лінії фронту, Львів є справді безпечнішим містом.

Багато гостей, ми всіх вітаємо та приймаємо – кави вистачить на всіх. Є такий галицький звичай: бачиш незнайому людину – поділися з нею паскою, подаруй гарний настрій. Якщо тобі добре – нехай іншим буде теж добре. Христос Воскрес!,

– додав мер Львова.

Українців привітали з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський вранці 5 травня привітав українців з Великоднем. У зверненні президент наголосив, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви, а також – перемогу добра й справедливості. Зеленський зворушливо додав, що у Бога на плечі – шеврон з українським прапором, тому "з таким союзником життя точно переможе смерть".

Перша леді України також опублікувала тепле привітання з великим святом. Олена Зеленська підкреслила, що хоч у непростий та тривожний час зараз, день Великодня – це нагадування, що навіть неможливе є неможливим. Завжди є надія на те, що життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу, свій Великий день.

Зі святами українців також привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив: попри всі труднощі варто пам'ятати, що після найтемнішої ночі приходить день. Після Христових страждань і смерті буде Воскресіння Христове. А після російської агресії прийде українська перемога. Сирський також закликав українців згадати у молитвах українських воїнів, які просто зараз борються з ворогом.

Раніше у Львівській міській раді повідомили, що скасовують всі масові заходи на Великдень. Під заборону також потраплять традиційні обливання на Поливаний понеділок, який припадає на 6 травня.