Погода на Великдень: в яких областях пройдуть дощі та грози, де будуть заморозки

Уже цієї неділі християни східного обряду відзначатимуть Великдень. Синоптики спрогнозували, якої погоди чекати.

Так, Ігор Кібальчич розповів, у яких областях пройдуть дощі, а також де прогримлять грози 5 травня.

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Прогноз погоди на Великдень

Синоптик зазначив, що в західних областях цієї неділі очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки вдень на Житомирщині та на Закарпатті подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці також можливий місцями туман. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 4 – 9 тепла, вдень 19 – 24.

На Півночі вночі буде без опадів, далі – вранці та вдень уже пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер буде західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 3 – 8 тепла. Вдень 17 – 23 градуси.

У центральних областях України переважно також буде без опадів. Тільки вдень та ввечері на Полтавщині й Черкащині подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2 – 7 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – 3 градуси, вдень пригріє до 16 – 21 градуса.

На Великдень у південній частині та Криму малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі 2 – 7 тепла, вдень також до +21 градуса.

На Сході також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі заморозки 0 – 3 градуси. Вдень 14 – 19 тепла.

До речі, Ігор Кібальчич писав, що внаслідок надходження холодної повітряної маси з районів Баренцевого моря та Нової Землі, у більшості областей України вихідних очікується прохолодна, на Лівобережжі холодна погода, переважно без опадів.

На Півночі та Сході вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Цікаво, що похолодання практично не торкнеться тільки жителів західних областей. Там збережеться комфортна тепла погода зі слабким вітром та місцями невеликим дощем на Великдень.